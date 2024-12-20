Неоготической розе было 120 лет: Россия повредила Николаевский костел в Киеве
В результате атаки по Киеву поврежден римско-католический Николаевский костел в центре столицы, на Большой Васильковской. 24 Канал собрал фото, видео и информацию об этом.
Россия умышленно бьет по тому, что мы любим, – по памятникам. И если в Харькове это был удар по Госпрому, то в Киеве – по костелу. Построенный Городецким, единственный в столице неоготический Николаевский костел имеет сложную историю. Он непросто рождался на свет, при СССР там разместили "глушилки" западных радиостанций, а в 2021 году он горел. Тогда был уничтожен уникальный орган. Кроме этого, здание костела никак не передадут религиозной общине.
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Что известно об ударе по Николаевскому костелу в Киеве
О разрушениях утром сообщил Украинский международный институт восстановления. Там написали, что взрывная волна повредила фасадное витражное стекло на костеле, который является памятником архитектуры национального значения.
Удар преимущественно пришелся на БЦ "Торонто" рядом с памятником.
Таким красивым костел был до атаки / Фото со страницы Украинского международного института восстановления
В КГВА также показали последствия удара.
Российский удар по Николаевскому костелу 20 декабря 2024 года / Фото КГВА
Николаевский костел до и после атаки: красноречивые фото
Спасатели на месте удара: смотрите видео "РБК-Украина"
Минкульт рассказал о последствиях обстрела костела в Киеве
В министерстве уточнили масштаб повреждений.
В костеле повреждены фасад и центральный витраж в форме готической "розы". Повреждены бетонная рама, а также внешнее и внутреннее остекление. Кроме того, взрывная волна разрушила оконные рамы лестничных клеток, которые ведут к шпилям – северной и южной башен, известных как Крестоцветы,
– написали там.
В Минкульте добавили, что Россия систематически уничтожает украинское культурное наследие. Поэтому международные партнеры должны прибегнуть к активным действиям, чтобы остановить агрессора.
"Радио Свобода" показало, насколько серьезно повреждены витражи: смотрите видео
Администрация костела отреагировала: зовет на рождественскую мессу
Там провели параллели с недавним открытием Нотр-Дама. И заметили: костел и до этого находился в катастрофическом состоянии.
"Собор Парижской Богоматери восстановили и с помпезностью и торжественностью открыли сильные мира сего, но вспомнит ли мировое сообщество о костеле святого Николая в Киеве? (...) Я же с грустью наблюдаю, как безжалостно уничтожается наш костел. Сегодня он страдает от российских ракет. Враг разоряет сакральное для нас, украинцев", – говорится в сообщении.
Уничтоженные витражи Николаевского костела / Фото администрация костела
В комментариях люди призывают открыть банку для пожертвований на восстановление памятника. И горько иронизируют: а Папа Римский что-то скажет или снова промолчит?
По данным "Украинской правды", верующие готовы убрать в храме, но сначала должна приехать комиссия от Минкульта.
Памятниковед держит обломки старинного витража: смотрите галерею фото
Впрочем, в костеле все же приглашают на праздничную Рождественскую Мессу 24 и 25 декабря.
В этот день были уничтожены и другие витражи – в ресторане "ШахПлов". Хотя тамошние произведения искусства и не принадлежали к памятникам, но все же были прекрасными.