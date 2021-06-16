Привет, Артем, – Чаус записал новое видео и адресовал его жене и Сытнику

Судья-беглец Николай Чаус обнародовал в своем телеграме новое видеообращение. Он впервые прокомментировал свое судебное дело и заявил, что руководителя НАБУ Артема Сытника когда-то "вывозили в лес и били".

Начал экс-судья Чаус рассказ с опровержения слухов о том, что телеграм-канал является фейковым. Он отметил: комментаторы высказывают сомнения и недоверие, но он на самом деле жив и здоров.

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"Никаких огородов я не имел"

Он обратился к жене и сказал, что все планы, о которых они говорили весной, остаются без изменений. Далее он таинственно сказал, что экзамены закончатся, а академия ждет.

Чаус рассказал: его дело комментирует много адвокатов, однако они не имеют к нему никакого отношения. Его интересы в Украине будет защищать только один защитник, который уже подтвердил свое участие в судебном процессе.

Однако его имени Чаус прямо не назвал, а намекнул жене загадкой. "Чтобы тебе было понятно, этот адвокат имеет отношение к моему портфелю на Печерске", – таинственно сказал Чаус.

Далее он заявил, что не причастен к найденным деньгам на огороде, так как никогда его не имел.

Ни я, ни моя семья не имеем никаких огородов на территории Киева и за его пределами. Какими бы волшебниками детективы НАБУ не были бы, они не смогут на несуществующем огороде выкопать что-нибудь, что имело бы ко мне отношение,

– заявил Чаус.

Судья-беглец утверждает, что ничего не сделал, что подпадало бы под статьи уголовного кодекса. Вместо этого он якобы может рассказать о преступлениях других людей.

"Сытника вывозили в лес и наставили синяков"

что Чаус работал судьей Днепровского районного суда города Киева. В 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. На заднем дворе дома обнаружили закопанные банки с деньгами.

В 2008 году, как рассказывает Чаус, между ним, Артемом Сытником и Александром Колищуком произошел конфликт. Из-за ссоры Сытника вывезли в лес, избили и потребовали вернуть деньги. Как говорит судья, об этих событиях знают в прокуратуре Киевской области.

В дальнейшем, по словам Чауса, в 2016 году, Сытник, получив должность в НАБУ "перевернул все с ног на голову". Он утверждает, что его с семьей сделали виновными.

В конце он выразил надежду, что следующее интервью он даст на территории Украины.

Обращение Чауса к жене и Сытнику: смотрите видео

Похищение Николая Чауса: главное

Николай Чаус бежал из Украины в Молдову после громкого скандала со взяткой и банками на огороде.

САП требовала выдать Чауса Украине для расследования дела, впрочем, сам Чаус просил права на убежище в Молдове.

Весной 2021 года Молдова отказала судье-беглецу в убежище. Это означало, что его могут экстрадировать в Украину.

Однако 3 апреля 2021 года адвокаты Чауса, а позже и полиция Молдовы заявили о его похищении.

Украинский глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не причастна к этому инциденту.

По данным СМИ, преступление могла совершить украинская разведка. Молдавские правоохранители установили, что похитители экс-судьи общались на украинском, а затем пересекли границу с Украиной.