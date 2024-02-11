Прошел АТО и ад "полномасштабки": на щите возвращается депутат со Львовщины Николай Габа

Украина продолжает терять своих верных и лучших сыновей. На фронте погиб депутат из Брод Николай Габа.

Последний вздох за родину защитник отдал 8 февраля на одном из самых горячих направлений – Бахмутовском.

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От чиновника до командира взвода БпЛА

В гражданской жизни с 2020 года 39-летний Николай Иванович работал депутатом Бродовского городского совета от фракции ВО "Свобода". Коллеги вспоминают о нем как о светлом, справедливом, надежном человеке и любящем отце.

С начала российской агрессии мужчина взялся за оружие – воевал в АТО. После циничного нападения на Украину России 24 февраля 2022 года Габа вернулся в армию.

Почти два года мужчина защищал страну в самых горячих точках. Старший лейтенант Габа был командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 80-й бригады ДШВ.

У мужчины осталась жена Марьяна и дочери.

Справка: Прощание с защитником состоится 12 февраля, в 15:00. Бродовская община встретит тело погибшего защитника на въезде в село Пониковица. Скорбный кортеж пройдет к Церкви Святой Троицы, где состоится парастас. Чин погребения начнется 13 февраля, во вторник, в 12:00.

Украина теряет своих Героев: что известно

7 февраля погиб летчик Владислав Рыков. Пилот защищал Украину с первых дней полномасштабной войны. У защитника было за спиной – 385 боевых вылетов. Без отца осталась маленькая дочь.

22 января во время боя под Новомихайловкой в Донецкой области погиб Владимир Фединчук. Он был актером Ривненского областного музыкально-драматического театра.

В Житомире попрощались с 22-летним сержантом Павлом Шевчуком. В одном из своих обращений президент Зеленский выразил восхищение мужеством воина.

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