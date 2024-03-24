Российский чиновник устроил ДТП с военным "Уралом" на Запорожье и скончался на месте

Смертельное ДТП произошло на временно оккупированной части Запорожской области. Известно, что там погиб советник главы республики Тыва Николай Хван.

Это очередная демонстрация того, что российским захватчикам на украинской земле не рады. Известно, что Николай Хван по непонятным причинам приехал на оккупированную часть Запорожской области. Там же он погиб, находясь в собственной машине.

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Врезался в военный "Урал"

Как отмечают в российском издании ASTRA, Николай Хван врезался в военный "Урал". В результате этого он погиб.

Как говорят в СМИ, советник главы Тывы Николай Хван вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с военным "Уралом" и погиб на месте.

По имеющейся информации, это произошло вечером 23 марта. Самоликвидация оккупанта произошла вблизи временно оккупированной Нововасильевки, раскинувшейся к востоку от Мелитополя.

ДТП произошло вблизи Нововасильевки, что на Запорожье: смотрите на карте

А теперь о деталях. Сам Николай Хван находился за рулем своего KIA Sportage. Въехал он в "Урал", за рулем которого находился российский захватчик из 291-го гвардейского полка вооруженных сил России, который дислоцируется в Чечне. Обратим внимание, что военный, который управлял грузовиком, отделался легким испугом, чего не скажешь о Хване.

Что известно о Николае Хвана

Известно, что Николай Хван в свое время был депутатом законодательного собрания в Новосибирской области.

До 2010 года он работал в должности директора управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Новосибирска.

Заметим, что на этой должности им заинтересовались правоохранители. А все потому, что Хван попался на растрате 200 тысяч рублей, которые принадлежали предприятию.

Известно, что тогда Никола Хвана даже начали судить. Правда, осудили его лишь на два года лишения свободы, и то условно.

Если говорить о его последнем месте работы, то оккупант был советником главы Тывы.

Напоследок обратим внимание на актуальную статистику потерь врага. По состоянию на утро 24 марта в Генштабе отчитались о том, что за минувшие сутки удалось ликвидировать 990 российских захватчиков. А вот с начала полномасштабного вторжения – 436 750 бойцов так называемой "второй армии мира".