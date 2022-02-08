Никто не отказывается, – Кремль назвал условие для встречи Зеленского и Путина

В Кремле не исключают встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Там заверили, что никто не отказывается от переговоров.

Однако нужно знать, каким будет результат такой встречи. Как цитируют российские СМИ, Кремлю якобы нужно понимание для дальнейшего решения, сообщает 24 канал.

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"Если поможет разрубить узел"

Спикер президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль может согласиться на встречу. Однако это произойдет в том случае, если встреча лидеров Украины и России поможет "решить проблему на юго-востоке".

Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается,

– подчеркнул Песков.

Он пояснил, что президент России встретится с Зеленским, если встреча "поможет разрубить узел в Украине, который стал уже гордиевым".

Что известно о встрече Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов взять на себя организацию встречи Зеленского и Путина. Он заявил, что он может быть посредником между сторонами.

Эрдоган сообщил, что якобы получил согласие от украинской администрации для организации переговоров. Он надеется, что такое развитие событий может заложить новый порядок в регионе.

Владимир Путин не исключил возможность встречи с президентом Украины в Турции. Глава Кремля, мол, ради дела готов встретиться с кем угодно.

В январе Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина. Однако пока Киев не получил официальный ответ.

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