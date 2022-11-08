Пелоси дала первое интервью после нападения на мужа

На мужа Нэнси Пелоси в их доме напал неизвестный и ударил его. Спикер Палаты представителей Конгресса США предположила, что именно она была целью задержанного.

Добавила также, что цену за это теперь платит ее муж, которому пришлось делать операцию на черепе. Об этом Нэнси Пелоси рассказала американскому изданию накануне промежуточных выборов в две палаты парламента Соединенных Штатов.

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Пелоси прокомментировала последствия нападения на ее карьеру

Перед выборами было много дискуссий о том, уйдет ли Нэнси Пелоси в отставку, если демократы не наберут большинство в Сенате и Конгрессе.

В этом контексте журналисты спросили спикера Палаты представителей Конгресса США, приняла ли она решение о том, что будет делать после выборов.

На решение повлияет то, что произошло за последнюю неделю или две,

– заявила Нэнси Пелоси.

На уточняющий вопрос, говорится ли о том, что нападение на ее мужа повлияет на ее будущее, спикер ответила: "Да".

Что известно о нападении в доме Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса была в Вашингтоне, когда в ее дом в Сан-Франциско вторгся неизвестный. Он 28 октября зашел через задний двор и кричал: "Где Пелоси". Поскольку ее не было, а муж вызвал полицию, преступник ударил Пола Пелоси.

Муж Нэнси Пелоси получил серьезные ранения. У него перелом черепа, а также травма кисти и правой руки. Его прооперировали.

42-летний нападающий Дэвид Депейп был арестован. Ему уже выдвинули одно основное и 7 дополнительных обвинений. Речь идет о: покушении на убийство, проникновении в квартиру, жестоком обращении с пожилыми людьми, нападении с применением смертоносного оружия, незаконном удерживании человека, угрозах членам семей государственных служащих.

Уже сегодня, 8 ноября, в Соединенных Штатах проходят выборы в две палаты парламента Соединенных Штатов. Они определят, кто будет иметь большинство в Сенате и Конгрессе.

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