За несоблюдение графиков отключения света предусмотрены штрафы: сколько облэнерго уже оштрафовали

Из-за обстрелов критической инфраструктуры в Украине, к сожалению, вынуждены вводить плановые, а иногда и аварийные отключения света. Эти меры возложены на облэнерго, которые обязаны соблюдать графики отключений в условиях дефицита.

Однако не все операторы системы распределения электроэнергии их придерживаются. Об этом сообщили на открытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), пишет 24 Канал.

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Оштрафовано уже 5 облэнерго, однако это не конец

За несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии НКРЭКУ в общей сложности уже оштрафовала уже 5 облэнерго. Из них на двух операторов штраф был наложен 24 января. В целом, говорится о:

"ДТЭК Киевские электросети",

"ДТЭК Одесские электросети",

"Винницаоблэнерго",

"Волыньоблэнерго",

"Черновцыоблэнерго".

Однако комиссия не перестает проверять деятельность облэнерго и на последующие заседания перенесла рассмотрение возможного применения штрафов ко "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".

"ДТЭК Одесские электросети" подаст в суд

В Одессе категорически не согласились со штрафом от НКРЭКУ. "ДТЭК Одесские электросети" заявили, что будут обжаловать его в суде.

Также в компании добавили, что из-за обстрелов страны-террористки в Одесской области пострадали 65 энергообъектов. Поэтому специалистам ДТЭК приходилось пять раз "поднимать энергетику региона с нуля".

Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях энергетики компании делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями. Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора,

– подчеркнули в компании.

Поэтому в ДТЭК заявили, что будут прилагать все усилия, чтобы защитить "честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений".

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