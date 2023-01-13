Ночь в Соледаре была горячей, – Минобороны
13 января 2023, 08:58Читати новину українською
Источник:Анна Маляр
В Соледаре продолжаются ожесточенные бои. Ночь 13 января выдалась очень горячей и тяжелой.
Так, ночью продолжались мощные бои. Вооруженные Силы Украины дают отпор российскому врагу.
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Какая ситуация в Соледаре
По состоянию на утро 13 января оккупанты бросили едва ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживают высокую интенсивность наступления.
Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону,
– сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она подчеркнула, что это сложный этап войны, но мы, без сомнения, победим.Обратите внимание! Евгений Пригожин заявил, что его наемники уже полностью контролируют город. Но на самом деле это не так. Украинские защитники противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно на территории находится под контролем каждой из сторон.
В Соледаре – жесткие бои: последние новости
- Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего вопросом номер один были Соледар и Бахмут – борьба в целом за Донецкое направление.
- Ранее командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадьяр" рассказал о положении дел в Соледаре. По его словам, ситуация сложная, но контролируется ВСУ. Давление врага наши защитники сдерживают многократно и ежесуточно.
- Как стало известно, оккупанты из Херсона перебросили в Соледар и Кременную элитных российских десантников и вагнеровцев.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что подступы к Соледару усеяны трупами российских оккупантов.
- Таким образом, российские бойцы передвигаются прямо по телам своих погибших собратьев.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что оккупанты фактически сносят город с артиллерии. Однако пока до выполнения стратегических целей в этом регионе им еще далековато.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Однако говорится не о тысяче или двух, а о десятках тысяч "200-х" оккупантов.