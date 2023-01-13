Ночь в Соледаре была горячей, – Минобороны

В Соледаре продолжаются ожесточенные бои. Ночь 13 января выдалась очень горячей и тяжелой.

Так, ночью продолжались мощные бои. Вооруженные Силы Украины дают отпор российскому врагу.

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Какая ситуация в Соледаре

По состоянию на утро 13 января оккупанты бросили едва ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживают высокую интенсивность наступления.

Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону,

– сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что это сложный этап войны, но мы, без сомнения, победим.

Евгений Пригожин заявил, что его наемники уже полностью контролируют город. Но на самом деле это не так. Украинские защитники противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно на территории находится под контролем каждой из сторон.



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