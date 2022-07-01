Горит и детонирует: в оккупированной Кадиевке Луганской области слышали "хлопки" на складе боеприпасов

В Луганской области в городе Кадиевка, который находится под временной оккупацией российских войск, раздались взрывы. Как сообщили очевидцы, ночью горел склад боеприпасов российской армии.

Об этом они сообщили в полночь 1 июля. В нескольких местных чатах опубликовали кадры пожара. Отмечается, что огонь виден с разных концов населенного пункта, сообщает 24 канал.

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О пожаре сообщили в полночь

Одними из первых на инцидент отреагировали в теробороне Днепра. Они опубликовали соответствующее видео, отметив, что в городе Кадиевка что-то горит и детонирует.

Пожар на складе боеприпасов россиян – смотрите видео

Кадиевка – украинский город в Алчевском районе Луганской области. С 2014 года находится под оккупацией России в составе квазигосударства "Луганская народная республика".

Сообщается, что до захвата города на каменоломне был склад шахтной взрывчатки. Впрочем, оккупанты переоборудовали его под свои нужды.

По предварительной информации, пожар спровоцировало попадание в склад украинской ракеты.

После появления у нас высокоточных РСЗО M142 HIMARS складов с оружием и топливом у российских нацистов становится меньше,

– отметили в одесском телеграм-канале "Думская".

В Луганской области слышали "хлопки" на складе боеприпасов: смотрите видео

ВСУ уничтожают склады боеприпасов россиян

Недавно, 16 июня, о похожих "хлопках" сообщали жители оккупированного Хрустального в Луганской области. Там горел склад с вражескими боеприпасами. После мощного взрыва появились густые клубы дыма, поднимавшиеся в небо.

На Донбассе с помощью беспилотника "Валькирия" ВСУ метко попали в склад боеприпасов к "Урагану". От него не осталось и следа.

Также склад оккупантов взорвался в городе районного значения Зимогорье и селе Белое.

В то же время российские оккупанты перебрасывают в Украину новые партии боеприпасов.

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