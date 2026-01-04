Ночью внимательно к тревогам: мониторы предупреждают о вероятности массированного удара
- Российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине в ночь на 5 января.
- Мониторинговые каналы сообщают о возможном вылете бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, а также массированные запуски "Шахедов".
В ночь на понедельник, 5 января, российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине. Граждан предупредили об угрозе вылета бомбардировщиков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы.
Читайте также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атакует Украину
Действительно ли есть угроза удара?
По данным мониторинговых каналов, 4 января были отмечены признаки, указывающие на вероятный боевой вылет российской стратегической авиации этой ночью.
Наблюдается активность стратегической авиации в радиоэфире,
– добавили мониторы.
В частности, говорится о возможном вылете бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Вероятными целями врага снова может стать энергетическая инфраструктура западных областей.
Кроме этого, мониторинговые каналы сообщили о массированных запусках "Шахедов".
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Удары по энергетике не прекращаются
3 января Россия ударила по энергетической инфраструктуре юга Украины. Под атакой оказались энергообъекты Николаевской и Херсонской областей. По данным Минэнерго, в результате обстрелов часть потребителей на Николаевщине осталась без электроэнергии.
В то же время на Херсонщине Россия снова попала в Херсонскую ТЭЦ. К тому же на временно оккупированной Запорожской АЭС было потеряно подачу питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.
Вследствие ударов по энергетике 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.