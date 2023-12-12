Ночью из Крыма запустили 15 "Шахедов": 9 из них уничтожены в разных областях Украины

Россия продолжает атаковать наше государство дронами-камикадзе типа "Шахед". В Воздушных силах рассказали, сколько беспилотников ночью выпустили оккупанты и сколько из них удалось сбить.

Собственно, в ночь на 12 декабря в Украине было неспокойно. Россия запустила по городам нашего государства 15 ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Сколько дронов сбила ПВО Украины

Как пишут в Воздушных силах, украинским системам противовоздушной обороны удалось сбить 9 из 15 дронов-камикадзе в разных регионах Украины. Важно, что запускали цели захватчики из оккупированного Крыма, а именно – из района Балаклавы.

Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА Shahed-136/131, девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны,

– говорится в сообщении.

В то же время в ВСУ отмечают, что вечером 11 декабря зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.

Россия ежедневно терроризирует украинцев