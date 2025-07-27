Ночью в Полтавской области работала ПВО: обломки БПЛА повредили частные дома
- В Полтавской области в результате падения обломков вражеских дронов повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки.
- Последствия ночной атаки 27 июля зафиксировали в Кременчугском и Полтавском районах, пострадавших нет.
В ночь на воскресенье, 27 июля, Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники. В частности, силы противовоздушной обороны работали в Полтавской области.
Там есть повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.
Что известно о последствиях атаки?
Падение обломков вражеских дронов зафиксировали в Кременчугском и Полтавском районах. Повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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Напомним, воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 03:41. Однако атака дронами-камикадзе продолжалась и утром. Когут призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя угрозы.
Кроме того, известно о работе сил ПВО в Киевской области – движение российских целей зафиксировали около 06:56.