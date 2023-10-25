Ночью под удар в Хмельницкой области попал еще и Нетешин: в МВД рассказали о последствиях

25 октября 2023, 09:11
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Источник:

МВД

Ночью российские захватчики атаковали Украину дронами. К сожалению, враги повредили здания не только в городе Славута Хмельницкой области, но и в Нетешине.

Российские оккупанты атаковали Украину 11 дронами-камикадзе типа "Шахед". Известно о, по меньшей мере, 16 раненых людях.

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Какие последствия атаки по Хмельницкой области

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в городе Славута Шепетовского района Хмельницкой области в результате падения обломков дронов повреждены:

  • 11 многоквартирных и 9 частных домов;
  • два учебных заведения;
  • админздание;
  • магазин;
  • автомобили.

В министерстве рассказали, что 16 человек получили ранения и обратились к медикам за помощью.

Также в городах Славута и Нетешин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции,
– заявили в МВД.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что оккупанты:

  • ориентировочно в полночь обстреляли село Добрая Надежда Никопольского района Днепропетровской области;
  • нанесли 9 авиаударов по Бериславскому району Херсонской области;
  • обстреляли Херсон из артиллерии и попали по поселку Антоновка на Херсонщине;
  • атаковали Волчанск Харьковской области и попали по частному дому.

Россия атаковала Украину "Шахедами": коротко

  • Российские оккупанты выпустили по Украине по меньшей мере 11 дронов-камикадзе типа "Шахед". В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши военные сбили все враждебные цели.
  • К сожалению, после полуночи 25 октября взрывы раздавались в Черкасской области, после 3 часов ночи – в Хмельницкой, а также Херсонской, Полтавской, Житомирской и Николаевской областях.
  • В Хмельницкой областной военной администрации рассказали, что обломки вражеских дронов упали на объект критической инфраструктуры в Славуте Хмельницкой области.
Автор: Діана Квасневська