Ночью ПВО удалось сбить 27 "Шахедов": что рассказали военные

Россия ночью против 15 марта атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты били по Украине двумя волнами.

Взрывы раздавались по меньшей мере в Киевской, Винницкой, Хмельницкой области. К сожалению, в Винницкой области погибли и ранены люди.

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Что военные рассказали об атаке россиян "Шахедами"

В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что в ночь на 15 марта 2024 года оккупанты ударили по Украине:

7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 – по Харьковской и Донецкой области,

одной управляемой авиационной ракетой Х-59 – по Полтавской области,

27-ю ударными беспилотниками типа Shahed из Приморско-Ахтарска, Курской области России.

В результате боевой работы сбито 27 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей,

– рассказали военные.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что воздушное нападение отражали:

зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

подразделения радиоэлектронной борьбы.



Украина сбила 27 дронов-камикадзе типа "Шахед"

Что известно об атаке россиян по Украине