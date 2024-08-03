Ночью Россия атаковала ракетами и почти 30 "Шахедами": сколько удалось сбить

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины чуть ли не каждую ночь. В ночь на 3 августа оккупанты выпустили по Украине 29 ударных БпЛА типа "Шахед".

Также российские войска нанесли удар ракетами С-300 и Х-31П. Большинство воздушных целей было сбито.

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Сколько "Шахедов" и ракет сбила ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 3 августа Россия ударила по Украине двумя ракетами С-300 с оккупированной части Донецкой области. Также есть информация об атаке двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

С мыса Чауда в Крыму, российского Приморско-Ахтарска и Курска было выпущено по Украине 29 ударных БпЛА типа "Шахед".

Боевую работу по отражению воздушного нападения проводили мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей,

– сообщили в Воздушных силах.

Сколько "Шахедов" было сбито 3 августа / Инфографика Воздушных сил

В то же время в ВМС Украины поделились, что им удалось уничтожить 1 "Шахед" во время атаки россиян в Одесской области.

По информации от главы Николаевской ОВА Виталия Кима, над регионом было уничтожено 2 ударные БпЛА.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в небе над областью было уничтожено 3 вражеских дрона. Среди них два "Шахеды" и один разведывательный БпЛА.