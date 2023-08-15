Ночью россияне атаковали 8 регионов Украины: сколько жертв

Ночью россияне нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. К сожалению, есть погибшие и раненые.

В МВД сообщили, что в результате ночных ракетных обстрелов погибли 3 человека. Также есть десятки раненых.

Смотрите также: Обстрел Львовской области: выросло количество пострадавших, самому молодому – 10 лет

Сколько человек пострадали

В МВД сообщили, что по состоянию на 15:00 из-за российского обстрела погибли 3 человека – все они жители Луцка. Они работали на предприятии, в которое прилетела ракета противника. В областной прокуратуре сообщили, что погибшим было 27, 52 и 55 лет.

Еще 27 человек травмированы. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что больше всего пострадавших во Львове – 15 раненых.

Последствия вражеского обстрела

Ночью оккупанты нанесли удар по 8 регионам Украины. Оккупанты повредили 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых 1 многоквартирное, 9 частных домов, 1 медицинское и 1 образовательное учреждение.

На местах попаданий возникали пожары, спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. В МВД сообщили, что в настоящее время следственно-оперативные группы Нацполиции фиксируют доказательства военных преступлений России.

Что следует знать об обстреле Украины 15 августа