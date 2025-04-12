Ночью россияне ударили по Сумах: повреждены склады и авто одного из предприятий
- Россияне 12 апреля нанесли удар БпЛА по Сумам. В результате попадания повреждены складские помещения и автомобили одного из предприятий.
- На месте работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки.
Ночью 12 апреля российские войска атаковали ударными БпЛА украинские города. Под прицелом врага оказались Сумы.
Там зафиксировано повреждение складов и автомобилей одного из предприятий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
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Атака на Сумы
Ночью 12 апреля российская армия нанесла удар БПЛА по городу Сумы. В результате вражеских действий зафиксированы повреждения.
В результате попадания повреждены складские помещения и автомобили одного из предприятий,
– говорится в сообщении.
В ОВА сообщили, есть ли пострадавшие или жертвы. Так, по их данным, травмированных и погибших нет.
По состоянию на 8 часов утра на месте происшествия работают соответствующие службы по ликвидации последствий вражеской атаки.
Добавим, что по информации ОВА сегодня в небе над Сумской областью зенитчики сбили 5 вражеских БпЛА типа "Шахед".
Всего с начала 2025 года подразделениями ПВО области ликвидировано 866 российских беспилотников.
Напомним, что этой ночью взрывы раздавались и в Харькове. Город был под атакой ударных БпЛА противника.