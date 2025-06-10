Россия атаковала Украину 315 дронами и 7 ракетами: сколько сбили и сколько было попаданий

В ночь на 10 июня россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. В общей сложности запустили 322 средства воздушного нападения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Киев в дыму, в городе повреждены 7 из 10 районов: все об ужасной ночи в столице

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" и ракет сбили 10 июня

По предварительным данным, по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито огневыми средствами, 64 - локально потеряны.