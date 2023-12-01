Ночью россияне запустили по Украине "Шахеды" и ракеты: сколько удалось сбить

Ночью 1 декабря россияне выпустили по Украине 25 дронов-камикадзе и 2 ракеты. К сожалению, есть попадания.

В воздушных силах сообщили, что этой ночью дроны и ракеты были нацелены на восток страны.

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"Шахеды" были выпущены с двух направлений

В ночь на 1 декабря враг применил по югу и востоку Украины 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БПЛА "Шахед 136/131".

Оккупанты запускали "Шахеды" по Украине с двух направлений: из мыса Чауда в оккупированном Крыму и из российского Приморско-Ахтарска. Кроме этого, враги нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Сколько ракет сбили силы ПВО

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Защитникам неба удалось сбить 18 ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Однако, очевидно, 7 дронов и еще одна ракета "прошмыгнули". Ждем официальных сообщений о последствиях обстрела.

В двух регионах слышали взрывы