Ночью Силы обороны осуществили самый массированный удар по военным объектам в России, – Генштаб

В России ночью 14 января было много взрывов в разных областях. Это был самый массированный удар по военным объектам врага со стороны Сил обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Из-за этого в ряде населенных пунктов россияне слышали взрывы.

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Что рассказали в ВСУ о горячей ночи в России

В Генштабе отметили, что в ночь на 14 января Силы обороны осуществили атаки на военные объекты оккупантов на расстоянии от 200 до 1 100 километров в глубине России. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.

Снова успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара. Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки,

– отметили военные.

Также был поражен Брянский химический завод в городе Сельцо – стратегический объект военно-промышленного комплекса врага.

"Здесь изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет Х-59. На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая длилась несколько часов", – рассказали в ВСУ.

Кроме этого, во время атаки было уничтожено два вражеских зенитных ракетных комплексов – "Тор" и "Бук".

Всего к выполнению этой боевой задачи привлекали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных сил ВС Украины, а также Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.

Кроме этого, подразделениями Главного управления разведки и Службы безопасности Украины поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса России – Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах возник пожар,

– говорится в заметке.

Военные отметили, что целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию России, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии страны-агрессора против Украины.

В Вооруженных Силах также пообещали, что продолжение непременно будет.