Ночью силы ПВО уничтожили все "Шахеды": сколько целей запустили россияне

Российская армия ночью 5 августа запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Нашим защитникам неба удалось уничтожить все вражеские дроны-камикадзе.

Стоит отметить, что воздушная тревога из-за "Шахедов" длилась около 8 часов. В ряде областей также работала противовоздушная оборона.

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Сколько дронов запустила Россия по Украине

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в ночь на 5 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска и Курска – России. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 24 ударных дрона.

В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях,

– написал генерал.



Работа ПВО по "Шахедам" ночью 5 августа / Инфографика Воздушных сил ВСУ

К слову, воздушная тревога из-за "Шахедов" прозвучала еще в 22:24 4 августа. Сначала сирены услышали в Сумской области, а впоследствии тревога начала распространяться на центральные и восточные области с вектором движения на юг.

Тревога также звучала и в Киевской области. Последний российско-иранский дрон фиксировали вблизи Черкасс, призвав жителей города быть в укрытиях. Отбой прозвучал в 06:51 5 августа.

Ранее российские захватчики также атаковали Украину "Шахедами" и ночью 4 августа. Тогда оккупанты запустили 5 ударных беспилотных летательных аппаратов, все были сбиты украинской ПВО.