Ночью враг атаковал 106 "Шахедами": сколько сбили

В ночь на 7 ноября Россия массированно атаковала Украину "Шахедами". Всего враг запустил 106 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Около 30 "Шахедов" из всех запущенных целенаправленно атаковали Киев.

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Россия массированно атаковала "Шахедами" 7 ноября

В ночь на 7 ноября 2024 года враг нанес удар 106 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Враг начал атаковать Украину около 21:00 и запускал дроны в несколько волн по направлениям: