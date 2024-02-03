Ночью Россия атаковала 14 "Шахедами" и 2 ракетами: где и сколько целей сбила ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Также нанесли ракетный удар. Отработала ПВО.
Этой ночью ПВО работала по "Шахедам" в 4 областях. Мобильные огневые группы сбили большинство российских дронов, передает 24 Канал.
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Сколько "Шахедов" сбили сегодня
В ночь на 3 февраля оккупанты атаковали Украину 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений. В частности, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.
Кроме того, агрессор ударил 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области.
Как и прошлой ночью, значительную часть "Шахедов" россияне направили по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 9 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей,
– отметили в Воздушных силах.