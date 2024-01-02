Ночью враг атаковал 35 "Шахедами": сколько уничтожили

Россия ночью на 2 января запустила по Украине "Шахеды". По враждебным воздушным целям отработала ПВО.

Россия снова атаковала Украину ударными дронами-камикадзе. В Воздушных силах отчитались о работе противовоздушной обороны.

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Уничтожены все дроны

В Воздушных силах сообщили, что страна-агрессорка атаковала 35 "Шахедами. Все удалось уничтожить. Противовоздушная оборона сработала на "отлично".

Россияне запускали дроны-камикадзе из мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – Россия.

Воздушные силы продолжают удерживать небо и защищать Украину от атак с воздуха.

Россия запустила ракеты