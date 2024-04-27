Ночью враг атаковал энергообъекты на Львовщине, Прикарпатье и Днепропетровщине

Во время ракетного обстрела 27 апреля россияне в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру страны. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал подробности ночного обстрела. По его словам, врагу удалось повредить оборудование.

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Последствия атаки по энергетике 27 апреля

По словам Галущенко, россияне атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Некоторое оборудование повреждено.

Он отметил, что последствия атак все уточняют. Сейчас продолжается работа над их ликвидацией.

Тем временем в Днепропетровской ОВА уже сообщили, что в регионе есть повреждения нескольких различных энергетических объектов.

В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний,

– заявили в ОВА.

Также в Криворожском районе есть перебои с водоснабжением.

Тем временем в Ивано-Франковской области на критическом объекте был большой пожар. В ГСЧС сообщили о повреждении здания.

На одном из объектов есть раненый

Министр сообщил, что на одном из энергетических объектов ранен начальник смены. Энергетик получил контузию.

Повреждены 4 ТЭС ДТЭК

В ДТЭК рассказали, что Россия атаковала 4 их ТЭС. По данным пресс-службы, оборудование предприятий серьезно повреждено. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь,

– сообщили в ДТЭК.

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Напомним, что этой ночью в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Сначала враг атаковал "Кинжалами" около полуночи, а через несколько часов снова совершил обстрелы с помощью различных видов ракет. Отбой тревоги в регионах объявили около 6 утра.

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