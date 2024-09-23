Ночью враг атаковал ракетами и "Шахедами": сколько целей сбила ПВО
Источник:Воздушные силы
Ночью 23 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ракетами и "Шахедами". По вражеским целям отработали защитники неба.
Защитники обнаружили 6 средств воздушного нападения агрессора. Сколько "Шахедов" и ракет этой ночью сбила ПВО, сообщили Воздушные силы.
Смотрите также Удар КАБами по Запорожью: спасатели показали видео взрыва и его последствий
Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.
Сколько "Шахедов" сбили 23 сентября
В ночь на 23 сентября в воздушном пространстве Украины обнаружили шесть средств воздушного нападения. В частности, 2 управляемые авиационные ракеты X-59/69 и 4 ударных БПЛА типа "Shahed".
В результате боевой работы противовоздушной обороной сбито три вражеских БПЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели – один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины,
– заявили Воздушные силы.
Обратите внимание "Я вся в крови была, это было ужасно": очевидцы о ночном российском обстреле Запорожья