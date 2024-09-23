Ночью враг атаковал ракетами и "Шахедами": сколько целей сбила ПВО

Ночью 23 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ракетами и "Шахедами". По вражеским целям отработали защитники неба.

Защитники обнаружили 6 средств воздушного нападения агрессора. Сколько "Шахедов" и ракет этой ночью сбила ПВО, сообщили Воздушные силы.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили 23 сентября

В ночь на 23 сентября в воздушном пространстве Украины обнаружили шесть средств воздушного нападения. В частности, 2 управляемые авиационные ракеты X-59/69 и 4 ударных БПЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбито три вражеских БПЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели – один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины,

– заявили Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сегодня сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил