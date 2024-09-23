Захисники виявили 6 засобів повітряного нападу агресора. Скільки "Шахедів" цієї ночі збила ППО, повідомили Повітряні сили.

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У ніч на 23 вересня в повітряному просторі України виявили шість засобів повітряного нападу. Зокрема, 2 керовані авіаційні ракети X-59/69 та 4 ударні БпЛА типу "Shahed".

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей – один "Шахед" та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України,

– заявили Повітряні сили.