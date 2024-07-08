Ночью враг запустил по Украине 6 ракет: сколько удалось сбить

Россия атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования. Выпустили захватчики всего 6 целей.

Утром 8 июля Воздушные силы заявили, что ПВО удалось ликвидировать 3 ракеты. Речь идет о Х-101, выпущенных из самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

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Работа ПВО во время ночной атаки

В то же время баллистические ракеты наземного базирования, которыми враг нанес удар по Украине, ликвидировать не удалось.

Итак, стоит подытожить, что ночью Россия выпустила:

4 ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС, воздушного пространства Саратовской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из Курской области и пока оккупированного Крыма.

Противовоздушная оборона ликвидировала 3 из 4 ракет Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

По результатам боевой работы противовоздушная оборона уничтожила 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях,

– пишут Воздушные силы.

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Подробнее об оружии врага

Х-101 – это крылатые ракеты большой дальности, разработаны для того, чтобы нести ядерные или обычные боевые заряды на расстояние до 5 500 километров. Это – стратегическое оружие воздушного базирования класса "воздух – земля". Вес боевой части составляет до 960 килограммов.

"Искандер-М" является мобильной тактической ракетной системой с баллистическими ракетами, разработанной для поражения как стратегических, так и тактических целей. Система "Искандер-М" разворачивается на специальных автомобильных платформах.

Ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС и баллистические ракеты "Искандер-М" являются важными составляющими арсенала России, позволяющие осуществлять оккупантам высокоточные удары по стратегическим и тактическим целям на большом расстоянии.

Использование этих систем уже нанесло немало боли украинцам, вызвав разрушение гражданской инфраструктуры, в частности энергетических объектов.

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Добавим, что утром 8 июля по всей Украине в очередной раз прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы заявили, что российские захватчики подняли 5 бортов стратегической авиации Ту-95МС, а именно – на аэродроме "Оленья" в Мурманской области. Из-за этого существует угроза повторного ракетного удара.