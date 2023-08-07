Нас завалило, на меня упал потолок, – очевидец о ночном ударе России по Херсону
Источник:Суспільне Херсон
Ночью 7 августа оккупационные войска снова обстреляли Херсон. Местные рассказали об атаке агрессора по жилым домам.
В результате вражеского удара под завалами дома погибла женщина. Еще по меньшей мере семь человек получили травмы. Очевидцы рассказали, как все было.
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"На нее упала стена, я не ничего не мог сделать"
Леонора Заверняева рассказала, что первый прилет был около 1 часа ночи. Уже в скором времени – еще один.
А потом был сильный в половине второго. Как хлопнуло, все посыпалось. Вышла, а эта дверь уже открыта была, и крыша обстреляна,
– отметила херсонка.
В результате обстрела херсонец Алексей Денисов вместе с женщиной оказались под завалами.
На меня упал потолок, так едва вылез. А на нее упала стена. Завалило стеной полностью. Я ничего не мог поделать. Такие булыжники,
– рассказал мужчина.
Херсонка Анна Ганжа поделилась, что живет на втором этаже. Российский снаряд прилетел в третий.
Услышала грохот и выбежала через дверь во двор. Увидела, как летят будто звезды, взрывы, начался пожар,
– отметила женщина.
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Что известно об обстреле Херсона этой ночью
- Российские войска обстреляли Херсон около 00:05 7 августа. Снаряды оккупантов попали в частный и многоквартирный дома. Там возникли пожары.
- Под завалами частного дома погибла женщина.
- По меньшей мере, 7 горожан получили травмы.
- В ГСЧС сообщили, что в результате атаки произошло возгорание фасада девятиэтажного дома с 1 первого по 5 этаж на площади 350 квадратных метров. Спасены 2 человека, еще 7 – эвакуированы.
- Глава ОВА отметил, что около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У 8 человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Одно маломобильное лицо госпитализировали.
- По словам Прокудина, во время тушения пожара пострадали два спасателя. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.
- Через пол часа обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.
- Около 03:15 российская армия снова атаковала еще один дом. Ранена 93-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.