Ночная атака "Шахедами": на Полтавщине есть несколько попаданий в инфраструктурный объект

В ночь на 30 марта Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В Полтавской области есть несколько попаданий в инфраструктурный объект.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА. К счастью, люди не пострадали, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на Полтавщину

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Председатель ОВА отметил, что эта ночь на Полтавщине была неспокойной. Российские захватчики в очередной раз атаковали беспилотниками.

Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района. Самое главное – никто не пострадал,

– подчеркнул Филипп Пронин.

Также добавил, что враг обязательно будет наказан.

Ночью Россия атаковала "Шахедами" и ракетами