Мощные взрывы, прилеты на Одесщине: все, что известно о ночной атаке Украины дронами и ракетами

В ночь на 26 июня российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. К сожалению, в одном регионе есть попадания.

Во многих областях ночью были слышны громкие взрывы. Это работала наша ПВО. Подробнее о массированной атаке врага – расскажет 24 Канал.

Важно Уничтожили все, кроме одной ракеты и "Шахеда", – Воздушные силы о ночной атаке

Мощные взрывы на территории Украины

Во время воздушной тревоги в Черкасской и Полтавской областях работала ПВО. В Воздушных силах призывали людей оставаться в укрытиях до конца сирены.

Также звуки взрывов были слышны в Киевской области – в регионе также работала ПВО. Позже раздались повторные взрывы.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. А Одесскую область террористы хотели "кошмарить" дронами-камикадзе.

Позже Воздушные силы сообщили об угрозе пусков ракет "Калибр" с Черного моря. Отмечалось также звуки взрывов в Одессе.

В Одесской области была боевая работа ПВО

В ОК "Юг" отметили, что ночью враг атаковал Одесскую область. Там продолжалась боевая работа, работала противовоздушная оборона, в том числе над городом.

Попадание дронов и ракет в Одесской области

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ночью был прилет в Одесской области. "Калибр" и "Шахед" попали в определенные объекты. Предварительно, никто не пострадал. Сейчас все подробности уточняют.

Позже в Одесской ОВА подтвердили, что 2 "Калибра" и 4 дрона-камикадзе были сбиты над регионом. Однако 1 ракета попала в складское помещение в Одесском районе.

В результате сбития обломки дронов упали на открытую территорию, а взрывными волнами повреждены окна в многоквартирных домах прибрежной зоны. Данных о пострадавших не поступало.

ПВО уничтожила 13 вражеских целей

В Воздушных силах рассказали, что ночью российские оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления. Осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Шахед".

Кроме того, враг атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".