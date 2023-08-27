Ночная атака на Киевщину: в одном из районов повреждены дома, есть пострадавшие
Источник:Киевская ОВА
Этой ночью российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине. В одном из районов Киевской области из-за падения обломков повреждены частные дома.
В Киевской области отработала ПВО. Благодаря профессиональной работе украинских воинов попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры нет. Впрочем, не обошлось без повреждений в результате падения обломков.
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Травмированы два человека
К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбиты окна, двери, крыши, иссечены фасады,
– отметил глава ОВА.
Также чиновник добавил, что повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
2 человека были травмированы. Получили помощь на месте,
– добавил Руслан Кравченко.
Оперативные службы продолжают работу. Предоставляется вся необходимая помощь.
Начальник полиции Киевщины отметил, что правоохранители фиксируют последствия ночной атаки агрессора. В частности, осматривают места падения обломков и документируют.
Двое местных жителей получили незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказались,
– уточнил Андрей Небытов.
Также он призвал граждан во время сигналов воздушной тревоги проходить в укрытие, не трогать взрывоопасные предметы и сообщать об опасности соответствующим службам.
Последствия обстрела в Киевской области / Фото с телеграма НебытоваОбратите внимание! Ранее в КГВА сообщали, что на подступах к Киеву работала ПВО. Отмечали, что вражеские цели удалось уничтожить.
Кратко о ночной ракетной атаке России
- Мониторинговые телеграм-каналы вечером 26 августа сообщали, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС взлетели с базы "Оленья" в России.
- Воздушная тревога начала распространяться по Украине в половине 4 часов утра. Оккупанты запустили крылатые ракеты.
- В Кировоградской области отработала ПВО. Защитники неба также работали во Львовской и Черкасской областях.
- Ракеты меняли курс и маневрировали между областями.
- В Воздушных силах сообщили, что всего локально наблюдалось до 8 воздушных целей. Уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели, вероятно, ложные, информации о попаданиях не поступало.
- Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации в районе Энгельса.