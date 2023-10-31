Ночной вражеский удар по Миргородщине: в ОВА рассказали о последствиях

Россия продолжает атаковать мирные города нашего государства. В частности, под ударом был Миргородский район Полтавской области. Власти рассказали о последствиях обстрела.

В ночь на 31 октября враг нанес удар именно ракетами по Миргородскому району. О последствиях атаки сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

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Ракетный обстрел Миргородщины

Как отметил глава Полтавщины, нет пострадавших в результате этого удара российских оккупантов. Также не зафиксированы разрушения критических или гражданских объектов инфраструктуры.

По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано. Верим в Вооруженные Силы,

– написал Пронин.

Кроме того, еще ночью мониторинговые телеграм-каналы информировали, что, по предварительной информации, враг выпустил по району именно ракеты Х-59 класса "воздух – земля". Они способны поражать цели в радиусе 280 км.

Атака на Хмельницкую область

Ночью 31 октября, среди прочего, были сообщения о взрывах в Хмельницкой области. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин отмечал успешную работу ПВО в регионе по вражеским целям.

По словам чиновника, пострадавших нет и повреждений объектов инфраструктуры в области не зафиксировано. Вместе с тем известно, что захватчики запускали дроны типа "Шахеды" в сторону Староконстантинова.

Как информировали ранее в Воздушных силах, в этом населенном пункте Хмельницкой области расположен военный аэродром. Он с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя русским оккупантам.

В целом ночью тревога звучала в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой областях. Атака на Миргородщину и тревога в Сумской, Черниговской и Полтавской областях была раньше , около полуночи.

Добавим, что ночью ПВО работала в Николаевской области, о чем сообщали в Воздушных силах ВСУ. Взрывы слышали местные жители. Собственно, этот регион российские оккупанты обстреливали ударными дронами.