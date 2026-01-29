Парламент Норвегии выделил 2 миллиарда долларов на закупку дальнобойной артиллерии. Об этом пишет Reuters.

Почему HIMARS проиграл конкурентную борьбу?

Норвегия выделила из бюджета средства для закупки систем залпового огня для сдерживания России в Арктике, где они имеют общую границу.

Какое именно оружие хотят закупить официально не известно. Однако, по данным Aftenposter, они выбрали южнокорейскую систему залпового огня K239 Chunmoo вместо американского HIMARS.

Важно! Южнокорейская K239 Chunmoo – это высокотехнологичная реактивная система залпового огня, способна наносить точные удары на значительных дистанциях. Благодаря модульной конструкции, мобильном шасси и современной системе управления огнем она эффективно работает по принципу "удар – отход" и считается одним из конкурентов западных HIMARS.

Отмечают, что южнокорейское оружие имеет все необходимые свойства, удовлетворяющие Минобороны Норвегии. Самым большим преимуществом является дальнобойность: до 500 километров против 84 – 300 у HIMARS. Кроме этого у нее очень короткие сроки поставки.

По данным инсайдеров, Норвегия планирует закупить 16 пусковых установок и неназванное количество ракет.

Этот случай демонстрирует все преимущества южнокорейского ВПК над американским. В то время Эстония и Польша заказала системы обеих стран. Когда же Норвегия полностью отдала предпочтение корейскому производству.

