Парламент Норвегії виділив 2 мільярди доларів на закупівлю далекобійної артилерії. Про це пише Reuters.

Читайте також Росіяни були здивовані: майор запасу припустив, як знищили російські літаки Су-30 і Су-34

Чому HIMARS програв конкурентну боротьбу?

Норвегія виділила з бюджету кошти для закупівлі систем залпового вогню для стримування Росії в Арктиці, де вони мають спільний кордон.

Яку саме зброю хочуть закупити офіційно не відомо. Однак, за даними Aftenposter, вони обрали південнокорейську систему залпового вогню K239 Chunmoo замість американського HIMARS.

Важливо! Південнокорейська K239 Chunmoo – це високотехнологічна реактивна система залпового вогню, здатна завдавати точних ударів на значних дистанціях. Завдяки модульній конструкції, мобільному шасі та сучасній системі управління вогнем вона ефективно працює за принципом "удар – відхід" і вважається одним із конкурентів західних HIMARS.

Зазначають, що південнокорейська зброя має всі необхідні властивості, що задовільняють Міноборони Норвегії. Найбільшою перевагою є далекобійність: до 500 кілометрів проти 84 – 300 у HIMARS. Окрім цього у неї дуже короткі строки постачання.

За даними інсайдерів, Норвегія планує закупити 16 пускових установок та неназвану кількість ракет.

Цей випадок демонструє всі переваги південнокорейського ВПК над американським. В той час Естонія та Польща замовила системи обох країн. Коли ж Норвегія повністю надала перевагу корейському виробництву.

Що нового в озброєнні у війні Росії проти України?