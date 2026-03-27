На носках изображен узнаваемый портрет Дональда Трампа в костюме с красным галстуком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского депутата Сергея Делягина.
Какими подарками обменялись делегации?
Больше всего привлекает внимание его "фирменная" прическа – ярко-желтая. Она сделана из пушистого материала, который буквально торчит из носков, будто не вмещается в рамки дизайна.
По словам Делягина, они еще получили личный жетон от Анны Паулины Луны.
В ответ, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подарил американским коллегам открытку. Она была подписана участниками исторического полета "Союз - Аполлон". По данным источников, это вызвало у конгрессменов настоящий восторг.
Что известно об интересных подарках чиновников?
Президент Дональд Трамп регулярно дарит своим подчиненным и VIP-персонам классические туфли американского бренда Florsheim, которые стоят от 145 долларов.
Подарки уже получили вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министры и советники администрации, а также журналисты и спичрайтеры.
Во время визита в КНДР Александр Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись подарками. Лукашенко передал винтовку, слуцкий пояс, шоколад в форме Дворца Независимости и белорусские продукты. В ответ Ким Чен Ын в ответ подарил вазу с портретом белорусского лидера, саблю и золотую монету.