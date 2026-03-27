На носках изображен узнаваемый портрет Дональда Трампа в костюме с красным галстуком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского депутата Сергея Делягина.

Какими подарками обменялись делегации?

Больше всего привлекает внимание его "фирменная" прическа – ярко-желтая. Она сделана из пушистого материала, который буквально торчит из носков, будто не вмещается в рамки дизайна.

По словам Делягина, они еще получили личный жетон от Анны Паулины Луны.

В ответ, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подарил американским коллегам открытку. Она была подписана участниками исторического полета "Союз - Аполлон". По данным источников, это вызвало у конгрессменов настоящий восторг.

Что известно об интересных подарках чиновников?