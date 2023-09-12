У Суровикина новая должность: Галлямов объяснил, почему Путин его не избавился

Сергея Суровикина подозревали в государственной измене. Генерала посадили на два месяца в тюрьму по обвинению в причастности к мятежу Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Однако сразу после смерти главаря вагнеровцев, Суровикина выпустили на "волю" и впоследствии назначили на новую должность, ведь объективных обвинений не нашли. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, добавив, что все направлено на "патриотическое" общество с одной коварной целью кремлевского диктатора.

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Почему Владимир Путин не избавился Суровикина

По словам Галлямова, быть союзником главаря вагнеровцев в противостоянии Сергею Шойгу – не значит идти против самого Путина. Ведь Суровикин не принимал непосредственного участия в бунте.

Объективной вины они не обнаружили. Вернуть в армию нельзя, потому что для Сергея Шойгу и Валерия Герасимова – Суровикин враг номер один. Если его вернуть, то они во взаимной вражде окончательно уничтожат армию. И списать на свалку тоже не хорошо,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

"Поэтому решили послать сигнал "патриотическому" сообществу, что Путин вроде бы справедлив, во всем разобрался и назначил ему новую должность", – добавил политтехнолог.

Заметим, что Сергей Суровикин является кое-где знаковым персонажем в России. Оккупанты называют его "генералом Армагеддоном" и показывают его как "настоящего воина". Все действия направлены на поднятие Владимира Путина в глазах россиян, что Игорь Стрелков-Гиркин виноват, поэтому сидит в тюрьме, а Суровикин не виноват, поэтому назначили новую должность.

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Все направлено на "патриотический" лагерь России

Кремль пытается остановить отчуждение патриотического лагеря от России. Однако этот процесс происходит и дальше. Об этом свидетельствует смерть Евгения Пригожина и арест Игоря Стрелкова-Гиркина – база, на которой основывается путинский режим. Если же "патриоты" возненавидят и сочтут главу Кремля диктатором, тогда Путину придет конец.

Конечно, "патриотический" лагерь физически ему ничего не сделает. Критика, нежелание поддерживать и голосовать за террориста Путина на выборах – вполне реальный поворот событий. Поэтому кремлевскому диктатору важно, чтобы те не стали откровенными антипутинистами.

Что известно о деле Сергея Суровикина