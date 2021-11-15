Новая попытка мигрантов прорваться в Польшу: белорусское ограждение сломали, образовалась давка

Белорусские мигранты начали нашествие на польскую границу. Нелегалы уже разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги". Под польским забором образовалась очередь.

Мигранты подошли вплотную к польскому ограждению на границе. Польские военнослужащие готовятся к отражению атаки.

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Под ограждением давка

Из-за огромного количества людей, под забором польской границы образовалась давка. Мигранты пытаются свергнуть ограждение. Об этом свидетельствуют кадры телеграмм-канала "SHOT".

Из-за нашествия мигрантов польские пограничники мобилизуют свои силы. В пункт пропуска привезли водомет, а над границей дежурит военный самолет.

Вертолет на польской границе и водомет

На месте работают пропагандисты

Белорусские пропагандисты уже называют действия польских военных агрессией и заявляют, что у мигрантов вроде бы мирные намерения. В то же время, Польша настроена остановить волну мигрантов.

Часть нелегалов сели прямо под позициями польских силовиков, а пролукашенковские пропагандисты на месте снимают "красноречивые" кадры для своих сюжетов. В то же время основная толпа стоит позади журналистов.

Польская сторона опубликовала кадры с границы. На них видна огромная толпа и слышны звуки вертолета.

Главное о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши.