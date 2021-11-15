Новая попытка мигрантов прорваться в Польшу: белорусское ограждение сломали, образовалась давка
Источник:24 канал
Белорусские мигранты начали нашествие на польскую границу. Нелегалы уже разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги". Под польским забором образовалась очередь.
Мигранты подошли вплотную к польскому ограждению на границе. Польские военнослужащие готовятся к отражению атаки.
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Под ограждением давка
Из-за огромного количества людей, под забором польской границы образовалась давка. Мигранты пытаются свергнуть ограждение. Об этом свидетельствуют кадры телеграмм-канала "SHOT".
Из-за нашествия мигрантов польские пограничники мобилизуют свои силы. В пункт пропуска привезли водомет, а над границей дежурит военный самолет.
Вертолет на польской границе и водомет
На месте работают пропагандисты
Белорусские пропагандисты уже называют действия польских военных агрессией и заявляют, что у мигрантов вроде бы мирные намерения. В то же время, Польша настроена остановить волну мигрантов.
Часть нелегалов сели прямо под позициями польских силовиков, а пролукашенковские пропагандисты на месте снимают "красноречивые" кадры для своих сюжетов. В то же время основная толпа стоит позади журналистов.
Польская сторона опубликовала кадры с границы. На них видна огромная толпа и слышны звуки вертолета.
Главное о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши.
- 8 ноября в Беларуси колонна мигрантов отправилась к польской границе. По разным данным в тот день было от 1500 до 5000 нелегалов.
- Из-за угрозы нашествия мигрантов Польша усилила охрану государственной границы. Следом за ней это сделали в Литве и Украине. 14 ноября в Луцке состоялось совещание с руководителями областей, граничащих с Беларусью, и силовиками под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова.
- Западные страны обвиняют белорусский режим в миграционном кризисе, в частности, в НАТО заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует нелегалов для давления на Европу.
- В то же время Беларусь и Россия обвиняют во всем Запад. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа якобы самая виновата в произошедшем.
- В ночь на 14 ноября 223 мигранта попытались прорваться через границу. Около 50 нелегалов смогли это сделать, 22 из них были задержаны.