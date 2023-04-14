Пытаются повторить: военный эксперт оценил возможность новых ракетных обстрелов Украины

Россия планирует приступить к серийному производству крылатых ракет Х-50. Это может повлиять на возобновление ракетных обстрелов Украины осенью.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевски объяснил, что данными о возможностях этой ракеты владеет очень ограниченный круг лиц даже в России. Об этом он рассказал 24 Каналу, отметив, что в открытом доступе нет изображения, как Х-50 будет выглядеть.

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Более мощная боеголовка

Киричевский отметил, что о характеристиках этой ракеты мало известно. Российские пропагандисты выдали немного информации в 2017 году. Но какими будут актуальные данные по Х-50 – вопрос открыт.

Точно известно, что дальность стрельбы ракеты – до 1500 километров, что достаточно для ударов по Украине. Также она должна быть адаптирована сразу под все типы бомбардировщиков – Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Ее предшественница Х-101 была адаптирована только для запуска из Ту-95 и Ту-160.

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что также заявлялось о массе этой ракеты, которая должна составлять 1600 килограммов.

"Это слишком большой вес, ведь Х-101 имеет массу 1200 килограммов. Но, скорее всего, россияне на Х-50 будут крутить более мощную боеголовку, которая бы наносила больше разрушений, попадая в энергообъекты», – предположил Киричевский.

Логика россиян может быть в том, что только 10-15% их ракет долетали до украинских объектов энергосистемы. Взрывчатки, которую они доставляли, к счастью, было мало, чтобы нанести нам большой вред.

"Очевидно, что они могут двигаться в этом направлении", – сказал собеседник.

Военный эксперт рассказал о новой российской крылатой ракете Х-50: смотрите видео

Рано выдохнули

В отличие от России, Иран уже имеет технологическую наработку, как сделать дозвуковую крылатую ракету максимально примитивной и простой в сборке.

Иранцы откуда-то получили копию советской ракеты Х-55 и в результате 10-летних наработок сделали ее максимально примитивной, чтобы ее можно было собрать в полевых условиях йеменским хуситам.

Данных о Х-50 немного, но можно предположить, что не зря было сделано заявление о такой угрозе. А как она будет развиваться, будем понимать, когда получим новую информацию об этой ракете,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, мы рано выдохнули, что прошедшая зима была самой сложной в нашей истории.

"Судя по всему, россияне хотят попытаться ее повторить", – резюмировал Иван Киричевский.

Что известно о новых российских крылатых ракетах Х-50

Впервые информация о разработке россиянами ракеты Х-50 появилась в декабре 2017 года. Якобы эта разработка – обновление проекта Х-СД, приостановленного в 90-х годах. В то время эту ракету обозначали как "Изделие 715".

Известны возможные характеристики ракеты: длина корпуса – 6 метров, масса – 1600 килограммов, дальность полета – до 1500 километров, крейсерская скорость полета – 700 километров в час.

В 2021 году стало известно, что "Изделие 715" прошло якобы успешное испытание. А в феврале 2023 года оккупанты показали ракету во время визита Дмитрия Медведева на завод по производству крылатых ракет "Радуга" в городе Дубна в Московской области. На этот раз россияне обозначили ее как "Изделие 720".