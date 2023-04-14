Пытаются повторить: военный эксперт оценил возможность новых ракетных обстрелов Украины
Россия планирует приступить к серийному производству крылатых ракет Х-50. Это может повлиять на возобновление ракетных обстрелов Украины осенью.
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевски объяснил, что данными о возможностях этой ракеты владеет очень ограниченный круг лиц даже в России. Об этом он рассказал 24 Каналу, отметив, что в открытом доступе нет изображения, как Х-50 будет выглядеть.
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Более мощная боеголовка
Киричевский отметил, что о характеристиках этой ракеты мало известно. Российские пропагандисты выдали немного информации в 2017 году. Но какими будут актуальные данные по Х-50 – вопрос открыт.
Точно известно, что дальность стрельбы ракеты – до 1500 километров, что достаточно для ударов по Украине. Также она должна быть адаптирована сразу под все типы бомбардировщиков – Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Ее предшественница Х-101 была адаптирована только для запуска из Ту-95 и Ту-160.
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что также заявлялось о массе этой ракеты, которая должна составлять 1600 килограммов.
"Это слишком большой вес, ведь Х-101 имеет массу 1200 килограммов. Но, скорее всего, россияне на Х-50 будут крутить более мощную боеголовку, которая бы наносила больше разрушений, попадая в энергообъекты», – предположил Киричевский.
Логика россиян может быть в том, что только 10-15% их ракет долетали до украинских объектов энергосистемы. Взрывчатки, которую они доставляли, к счастью, было мало, чтобы нанести нам большой вред.
"Очевидно, что они могут двигаться в этом направлении", – сказал собеседник.
Военный эксперт рассказал о новой российской крылатой ракете Х-50: смотрите видео
Рано выдохнули
В отличие от России, Иран уже имеет технологическую наработку, как сделать дозвуковую крылатую ракету максимально примитивной и простой в сборке.
Иранцы откуда-то получили копию советской ракеты Х-55 и в результате 10-летних наработок сделали ее максимально примитивной, чтобы ее можно было собрать в полевых условиях йеменским хуситам.
Данных о Х-50 немного, но можно предположить, что не зря было сделано заявление о такой угрозе. А как она будет развиваться, будем понимать, когда получим новую информацию об этой ракете,
– подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, мы рано выдохнули, что прошедшая зима была самой сложной в нашей истории.
"Судя по всему, россияне хотят попытаться ее повторить", – резюмировал Иван Киричевский.Обратите внимание! Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил 13 апреля, что Россия в июне 2023 планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50. Цель оккупантов – восстановить и усилить осенью ракетные обстрелы территории Украины.
Что известно о новых российских крылатых ракетах Х-50
- Впервые информация о разработке россиянами ракеты Х-50 появилась в декабре 2017 года. Якобы эта разработка – обновление проекта Х-СД, приостановленного в 90-х годах. В то время эту ракету обозначали как "Изделие 715".
- Известны возможные характеристики ракеты: длина корпуса – 6 метров, масса – 1600 килограммов, дальность полета – до 1500 километров, крейсерская скорость полета – 700 километров в час.
- В 2021 году стало известно, что "Изделие 715" прошло якобы успешное испытание. А в феврале 2023 года оккупанты показали ракету во время визита Дмитрия Медведева на завод по производству крылатых ракет "Радуга" в городе Дубна в Московской области. На этот раз россияне обозначили ее как "Изделие 720".