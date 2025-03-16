Произведет фурор: летчик-инструктор объяснил, в чем уникальность ракеты "Длинный Нептун"

Владимир Зеленский 15 марта заявил об успешном испытании новой украинской ракеты "Длинный Нептун", удар был на дистанции 1000 километров. Эта ракета действительно уникальна благодаря определенной инноваций.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что ракета действительно может лететь достаточно далеко, а главное в ней – боеголовка. Нашей стране нужно изготавливать такое вооружение в максимально больших масштабах.

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Уникальность "Длинного Нептуна"

Вероятно, что новой украинской ракетой был поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По словам Свитана, этот завод уже давно "напрашивался" на удар.

Он предположил, что боевая часть ракеты весит более 100 килограммов. Ракету "Длинный Нептун" можно приравнять к российской ракете Х-35, которая наносит удары по наземным целям, но проигрывает украинской разработке.

Я не уверен, что расстояние 1000 километров, ведь базовая ракета летит на 130 – 150, ну 280 километров. Кроме того, двигатель может работать без проблем час, а скорость ракеты составляет 850 километров в час. Однако если долить топливо, то технически это возможно,

– объяснил он.

Полковник запаса ВСУ отметил, что ракета имеет инерционную систему наведения и радиолокационную головку, которая видит цели примерно за 20 километров. Это делает ракету действительно уникальной.

Хорошая ракета. Если ее изготавливать в большом количестве, она произведет фурор,

– сказал Свитан.

Напомним, что Украина начала работу над новой ракетой в 2023 году. Сначала разработали комплекс "Нептун", после этого начались работы над новой модификацией.