Они потеряют все: почему новая война с Молдовой приведет Россию к трагедии

Руководители так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" неоднократно говорить, что хотят присоединиться к России. Страна-агрессор хотела бы открыть второй фронт со стороны непризнанного Приднестровья, однако есть одно "но".

В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк предположил, решится ли Россия вдруг открыть второй фронт. К слову, армия квази республики составляет более 10 тысяч человек.

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Почему "властям" Приднестровья невыгодна война России с Молдовой

Этой линии фронта, которая сейчас есть в Украине, россиянам хватает. Оккупационная армия концентрирует свои ресурсы для того, чтобы количественно продавливать украинскую оборону.

Россия конечно хотела бы открыть второй фронт в войне с Украиной. Однако, зачем криминальной "элите" Приднестровья, которая комфортно торгует с Молдовой и ЕС, война.

Сепаратисты сидят в деньгах и зарабатывают. А война однозначно приведет к личным трагедиям. Они потеряют все. Какой смысл им это терять?

– заметил Подоляк.

Местная криминальная "элита" хочет спокойно досидеть, пока не будут урегулированы отношения между Молдовой и Приднестровьем после того, как война в Украине завершится. В этом вопросе ключевое значение имеет то, каким будет финал российской агрессии.

События могут иметь два варианта развитий. В случае, если война завершается поражением России и страна-агрессор пойдет на изолированную трансформацию, то многие из этих криминальных заложенных бомб замедленного действия будут разблокированы.

Все это завершится, в том числе и с Приднестровьем,

– убежден советник председателя ОПУ.

Однако, если Россия останется, то сепаратисты будут усиливать конфликт и Молдова будет находиться в состоянии перманентной войны, которая может в любой момент стать горячей.

"Власти" Приднестровья обратились к России: кратко