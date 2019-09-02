Новая министр образования Новосад сконфузилась незнанием украинского языка: фотофакт
Новоиспеченная министр образования Анна Новосад сконфузалась. В частности, чиновница отметилась незнанием украинского языка.
В сети сейчас набирает популярность ее сообщение, в котором она комментирует свое назначение министром образования и науки. И все бы ничего, однако в своем сообщении Анна Новосад допустила ряд ошибок.
Интересно! Киссе в Раде попытался говорить на украинском: смеялся даже Новинский – видео
После многочисленных замечаний со стороны пользователей соцсети, министерк пообещала по-другому относиться к тому, как ведет свою страницу в Facebook. А также заверила, что не боится признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учится на них.
Каких ошибок допустила Анна Новосад:
– "чесно кажучи" следует выделить запятыми, потому что это деепричастный оборот,
– после "Президенту" не стоит ставить запятые, поскольку дальше идет союз "та";
– "по діям і результатам" – такую форму желательно не использовать в украинском языке, поскольку она является русизмом; если же ее используем, тогда окончания должны быть не –ам, -ям, а –ах, – ях, то есть "по діях і результатах;
– "тяглою" – в украинском языке это слово почти всегда сопровождается существительным и означает "имеющий рабочий скот"; вероятно Анна Новосад имела в виду слово "длительный";
– "Щоправда" – вставное слово, поэтому его стоит выделить запятой;
– "продовжить бути пріоритетом" – неправильная форма, должно быть "і надалі має бути пріоритетом";
– "Нова Українська Школа – продовжить" – тире здесь неуместно;
– "які останні два роки робили зміни у школі можливими" – синтаксическая ошибка, то есть нарушение согласования с главным словом должно быть "які продовж останніх двох років робили зміни в школі важливими";
– Ліліє Гриневич – пропущено "ю" в первом слове, должно быть "Лілією Гриневич";
– "задачи" – правильно "завдання";
– "Держ бюджету" – сокращение, поэтому следует писать слитно или после "Держ " стоит поставить точку.
Ошибки Анни Новосад
Интересно! Шо вы орете? – Зеленского раздражали споры в Раде из-за голосования о неприкосновенности
Что известно об Анне Новосад
До того, как возглавить МОН была украинским общественным деятелем в области образования, генеральным директором директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки.
Родилась в 1990 году в городе Лажижин на Винниччине. Училась в Украинском гуманитарном лицее при КНУ имени Тараса Шевченко. Затем поступила в Национальный университет "Киево-Могилянская академия", где изучала политологию.
Получив в 2011 году степень бакалавра, уехала на учебу за границу. Когда была стипендиаткой Фонда Открытого Общества (Фонда Сороса), поступила в Университет Маастрихта в Нидерландах. Через два года получила степень магистра европейских студий. Также в рамках Украинско-Канадской Парламентской Программы стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии.
Подробнее с биографией Анны Новосад Вы можете ознайоимитися по этой ссылке.
Кто еще вместе с Анной Новосад вошел в состав нового правительства / Инфографика 24 канала