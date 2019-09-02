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      Новая министр образования Новосад сконфузилась незнанием украинского языка: фотофакт

      1843 Читати новину українською
      Анна Новосад
      Анна Новосад / Facebook-сторінка Ганни Новосад

      Новоиспеченная министр образования Анна Новосад сконфузалась. В частности, чиновница отметилась незнанием украинского языка.

      В сети сейчас набирает популярность ее сообщение, в котором она комментирует свое назначение министром образования и науки. И все бы ничего, однако в своем сообщении Анна Новосад допустила ряд ошибок.

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      После многочисленных замечаний со стороны пользователей соцсети, министерк пообещала по-другому относиться к тому, как ведет свою страницу в Facebook. А также заверила, что не боится признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учится на них.

      Каких ошибок допустила Анна Новосад:

      – "чесно кажучи" следует выделить запятыми, потому что это деепричастный оборот,

      – после "Президенту" не стоит ставить запятые, поскольку дальше идет союз "та";

      – "по діям і результатам" – такую форму желательно не использовать в украинском языке, поскольку она является русизмом; если же ее используем, тогда окончания должны быть не –ам, -ям, а –ах, – ях, то есть "по діях і результатах;

      – "тяглою" – в украинском языке это слово почти всегда сопровождается существительным и означает "имеющий рабочий скот"; вероятно Анна Новосад имела в виду слово "длительный";

      – "Щоправда" – вставное слово, поэтому его стоит выделить запятой;

      – "продовжить бути пріоритетом" – неправильная форма, должно быть "і надалі має бути пріоритетом";

      – "Нова Українська Школа – продовжить" – тире здесь неуместно;

      – "які останні два роки робили зміни у школі можливими" – синтаксическая ошибка, то есть нарушение согласования с главным словом должно быть "які продовж останніх двох років робили зміни в школі важливими";

      – Ліліє Гриневич – пропущено "ю" в первом слове, должно быть "Лілією Гриневич";

      – "задачи" – правильно "завдання";

      – "Держ бюджету" – сокращение, поэтому следует писать слитно или после "Держ " стоит поставить точку.

      Новосад, помилки, Слуга народу, освіта та наука, Кабмін, міністр, українська мова
      Ошибки Анни Новосад 

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      Что известно об Анне Новосад

      До того, как возглавить МОН была украинским общественным деятелем в области образования, генеральным директором директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки.

      Родилась в 1990 году в городе Лажижин на Винниччине. Училась в Украинском гуманитарном лицее при КНУ имени Тараса Шевченко. Затем поступила в Национальный университет "Киево-Могилянская академия", где изучала политологию.

      Получив в 2011 году степень бакалавра, уехала на учебу за границу. Когда была стипендиаткой Фонда Открытого Общества (Фонда Сороса), поступила в Университет Маастрихта в Нидерландах. Через два года получила степень магистра европейских студий. Также в рамках Украинско-Канадской Парламентской Программы стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии.

      Подробнее с биографией Анны Новосад Вы можете ознайоимитися по этой ссылке.

      кабмін
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      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Ганна Новосад Украинский язык Министерство образования и науки Украины
      Источник: 24 канал
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