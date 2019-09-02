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      Нова міністерка освіти Новосад сконфузилась незнанням української мови: фотофакт

      1756 Читать новость на русском
      Ганна Новосад
      Ганна Новосад / Facebook-сторінка Ганни Новосад

      Новоспечена міністерка освіти Ганна Новосад сконфузилась. Зокрема, чиновниця відзначилася незнанням української мови.

      У мережі зараз набирає популярність її допис, в якому вона коментує своє призначення міністром освіти та науки. І все б нічого, однак у своєму повідомленні Ганна Новосад припустилася низки помилок.

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      Яких помилок припустилася Ганна Новосад:

      – "чесно кажучи" слід виділити комами, бо це дієприслівниковий зворот;

      – після "Президенту" не варто ставити коми, оскільки далі йде сполучник "та";

      – "по діям і результатам" – таку форму бажано не використовувати в українській мові, оскільки вона є русизмом; якщо ж її використовуємо, тоді закінчення мають бути не -ам, -ям, а -ах, -ях, тобто "по діях і результатах";

      – "Щоправда" – вставне слово, тому його варто виділити комою;

      – "продовжить бути пріоритетом" – неправильна форма, має бути "і надалі має бути пріоритетом";

      – "Нова Українська Школа – продовжить" – тире тут є недоречним;

      – "які останні два роки робили зміни у школі можливими" – синтаксична помилка, тобто порушення узгодження з головним словом, має бути "які впродовж останніх двох років робили зміни в школі важливими";

      – Ліліє Гриневич – пропущено "ю" у першому слові, має бути "Лілією Гриневич";

      – "задачі" – правильно "завдання";

      – "Держ бюджету" – скорочення, тому слід писати разом або після "Держ" варто поставити крапку.

      Новосад, помилки, Слуга народу, освіта та наука, Кабмін, міністр, українська мова
      Помилки Ганни Новосад 

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      Що відомо про Ганну Новосад

      До того, як очолити МОН, була українською громадською діячкою у галузі освіти, генеральним директором директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства освіти та науки.

      Народилася у 1990 році у місті Лажижин на Вінниччині. Навчалась в Українському гуманітарному ліцеї при КНУ імені Тараса Шевченка. Потім вступила до Національного університету "Києво-Могилянська академія", де вивчала політологію.

      Здобувши в 2011 році ступінь бакалавра, поїхала на навчання за кордон. Коли була стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса), вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій. Також у рамках Українсько-Канадської Парламентської Програми стажувалась в аналітичних центрах Іспанії та Чехії.

      Детальніше з біографією Ганни Новосад Ви можете ознайоимитися за цим посиланням

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      Хто ще разом із Ганною Новосад увійшов до складу нового уряду / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Ганна Новосад Міністерство освіти та науки України Курйозні новини Українська мова
      Джерело: 24 канал
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