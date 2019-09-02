Нова міністерка освіти Новосад сконфузилась незнанням української мови: фотофакт

Новоспечена міністерка освіти Ганна Новосад сконфузилась. Зокрема, чиновниця відзначилася незнанням української мови.

У мережі зараз набирає популярність її допис, в якому вона коментує своє призначення міністром освіти та науки. І все б нічого, однак у своєму повідомленні Ганна Новосад припустилася низки помилок.

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Яких помилок припустилася Ганна Новосад:

– "чесно кажучи" слід виділити комами, бо це дієприслівниковий зворот;

– після "Президенту" не варто ставити коми, оскільки далі йде сполучник "та";

– "по діям і результатам" – таку форму бажано не використовувати в українській мові, оскільки вона є русизмом; якщо ж її використовуємо, тоді закінчення мають бути не -ам, -ям, а -ах, -ях, тобто "по діях і результатах";

– "Щоправда" – вставне слово, тому його варто виділити комою;

– "продовжить бути пріоритетом" – неправильна форма, має бути "і надалі має бути пріоритетом";

– "Нова Українська Школа – продовжить" – тире тут є недоречним;

– "які останні два роки робили зміни у школі можливими" – синтаксична помилка, тобто порушення узгодження з головним словом, має бути "які впродовж останніх двох років робили зміни в школі важливими";

– Ліліє Гриневич – пропущено "ю" у першому слові, має бути "Лілією Гриневич";

– "задачі" – правильно "завдання";

– "Держ бюджету" – скорочення, тому слід писати разом або після "Держ" варто поставити крапку.



Помилки Ганни Новосад

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Що відомо про Ганну Новосад

До того, як очолити МОН, була українською громадською діячкою у галузі освіти, генеральним директором директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства освіти та науки.

Народилася у 1990 році у місті Лажижин на Вінниччині. Навчалась в Українському гуманітарному ліцеї при КНУ імені Тараса Шевченка. Потім вступила до Національного університету "Києво-Могилянська академія", де вивчала політологію.

Здобувши в 2011 році ступінь бакалавра, поїхала на навчання за кордон. Коли була стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса), вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій. Також у рамках Українсько-Канадської Парламентської Програми стажувалась в аналітичних центрах Іспанії та Чехії.

Детальніше з біографією Ганни Новосад Ви можете ознайоимитися за цим посиланням.



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