Шо ви арьотє? – Зеленського роздратували суперечки в Раді через голосування щодо недоторканості

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков виставив на голосування проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту №7203 про депутатську недоторканність. Після цього Разумков сказав про "ухвалення в цілому". Ці слова не сподобалися депутатам опозиційних фракцій, які почали кричати про те, що законопроект не можу ухвалюватися в цілому.

Голова Верховної Ради наголосив, що він уточнював про попереднє схвалення законопроекту.

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У відповідь з сесійної зали пролунав вигук про те, що Разумков сказав про схвалення законопроекту в цілому.

"Ну і сказали. Шо ви арьотє всьо врємя?" – заявив Президент України Володимир Зеленський. Після своїх слів він стукнув руками по столі під сміх та схвальні вигуки сесійної зали.

Шановні колеги, постанова приймається в цілому. Постанова про попереднє схвалення. тому давайте не вводити одне одного в оману,

– пояснив Разумков.

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Що таке депутатська недоторканність?Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.



Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.



В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.