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      Шо ви арьотє? – Зеленського роздратували суперечки в Раді через голосування щодо недоторканості

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      Шо ви арьотє: Зеленський в Раді нарвався на сміх і оплески
      Шо ви арьотє: Зеленський в Раді нарвався на сміх і оплески / tsn.ua

      Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков виставив на голосування проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту №7203 про депутатську недоторканність. Після цього Разумков сказав про "ухвалення в цілому". Ці слова не сподобалися депутатам опозиційних фракцій, які почали кричати про те, що законопроект не можу ухвалюватися в цілому.

      Голова Верховної Ради наголосив, що він уточнював про попереднє схвалення законопроекту.

      Це треба бачити: Кіссе у Раді спробував говорити українською: сміявся навіть Новінський – відео

      У відповідь з сесійної зали пролунав вигук про те, що Разумков сказав про схвалення законопроекту в цілому.

      "Ну і сказали. Шо ви арьотє всьо врємя?" – заявив Президент України Володимир Зеленський. Після своїх слів він стукнув руками по столі під сміх та схвальні вигуки сесійної зали.

      Шановні колеги, постанова приймається в цілому. Постанова про попереднє схвалення. тому давайте не вводити одне одного в оману,
      – пояснив Разумков.

      Як депутати голосували за зняття недоторканності і заява Зеленського: дивіться відео

      Що таке депутатська недоторканність?Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.

      Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.

      В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Президент України Відкриття Верховної Ради
      Джерело: 24 канал
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