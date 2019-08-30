Что вы арьоте? - Зеленского вывели из себя споры в Раде из-за голосования о неприкосновенности

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выставил на голосование проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта №7203 о депутатской неприкосновенности. После этого Разумков сказал о "принятии в целом". Эти слова не понравились депутатам оппозиционных фракций, которые начали кричать о том, что законопроект не может приниматься в целом.

Председатель Верховной Рады отметил, что он уточнял о предварительном одобрении законопроекта.

Это надо видеть: Киссе в Раде попытался говорить на украинском: смеялся даже Новинский – видео

В ответ из сессионного зала раздался возглас о том, что Разумков сказал об одобрении законопроекта в целом.

"Ну и сказали. Что вы арьоте все время?" – заявил Президент Украины Владимир Зеленский. После своих слов он стукнул руками по столу под смех и одобрительные возгласы сессионного зала.

Уважаемые коллеги, выносится в целом. Постановление о предварительном одобрении, поэтому давайте не вводить друг друга в заблуждение,

– пояснил Разумков.

Как депутаты голосовали за снятие неприкосновенности и заявление Зеленского: смотрите видео

Що таке депутатська недоторканність?Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.



Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.



В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.