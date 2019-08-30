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      Что вы арьоте? - Зеленского вывели из себя споры в Раде из-за голосования о неприкосновенности

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      Что вы арьоте: Зеленский в Раде нарвался на смех и аплодисменты
      Что вы арьоте: Зеленский в Раде нарвался на смех и аплодисменты / tsn.ua

      Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выставил на голосование проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта №7203 о депутатской неприкосновенности. После этого Разумков сказал о "принятии в целом". Эти слова не понравились депутатам оппозиционных фракций, которые начали кричать о том, что законопроект не может приниматься в целом.

      Председатель Верховной Рады отметил, что он уточнял о предварительном одобрении законопроекта.

      Это надо видеть: Киссе в Раде попытался говорить на украинском: смеялся даже Новинский – видео

      В ответ из сессионного зала раздался возглас о том, что Разумков сказал об одобрении законопроекта в целом.

      "Ну и сказали. Что вы арьоте все время?" – заявил Президент Украины Владимир Зеленский. После своих слов он стукнул руками по столу под смех и одобрительные возгласы сессионного зала.

      Уважаемые коллеги, выносится в целом. Постановление о предварительном одобрении, поэтому давайте не вводить друг друга в заблуждение,
      – пояснил Разумков.

      Как депутаты голосовали за снятие неприкосновенности и заявление Зеленского: смотрите видео

      Що таке депутатська недоторканність?Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.

      Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.

      В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.

      blog_ava
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      29 августа
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      Теги: Новости Украины Новости политики Открытие Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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