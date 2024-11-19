Новейшая разработка: на что способны немецкие Mini-Taurus, которые могут передать Украине

Стало известно, что Германия намерена передать Украине дроны, которые являются их новейшей разработкой. Речь идет о 4 тысячах беспилотников с названием Mini-Taurus.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что любое вооружение для Украины от партнеров может повлиять на ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, если это огневые средства поражения, то противник однозначно будет нести серьезные военные потери.

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Особенности Mini-Taurus

Олег Жданов отметил, что Mini-Taurus это не ракета, а новейшая разработка немецких беспилотников. Их пока произведено немного, но изготовление в больших масштабах может начаться в ближайшее время.

Немецкие предприятия готовы к массовому производству. Если будет государственный заказ, то уже в декабре 2024 года мы (Украина – 24 Канал) получит первые сотни этих дронов,

– сказал военный эксперт.

По его словам, дальность Mini-Taurus в 4 раза больше чем у ракет Taurus. Информации об особенностях этих беспилотников, в частности количество взрывчатки, пока нет в открытом доступе.

Важно! США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России, но Германия остается непоколебимой в своем решении не поставлять крылатые ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц и глава Минобороны Борис Писториус объяснили, что не хотят выходить за пределы, которые могут привести к эскалации войны.

Радиус действия ракеты Taurus – 560 километров, следовательно Mini-Taurus – более 2 тысяч километров.

Еще одна особенность этого дрона заключается в том, что он имеет искусственный интеллект, то есть не зависим от внешних факторов,

– отметил Олег Жданов.

Беспилотник может лететь в режиме офлайн, он является высокоточным и, самое важное, российские РЭБы для него не помеха.

Все потому, что у Mini-Taurus не принимает внешние сигналы. А 4 тысячи для нас это очень много,

– добавил военный эксперт.