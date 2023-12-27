33 российских моряка "пропали без вести" в результате удара по "Новочеркасску", – росСМИ

Более 30 российских моряков "пропали без вести" после мощного ракетного удара украинской авиации по "Новочеркасску". Кроме того, многие оккупанты получили ранения.

Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Заметим, что вражеское Минобороны признало удар по "Новочеркасску", правда, заявляло, что БДК якобы только "поврежден". Однако кадры с места событий подтверждают уничтожение корабля.

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Что известно о потерях врага

Так, по данным росСМИ, 33 моряка считаются пропавшими без вести в результате атаки на "Новочеркасск". Еще 23 человека ранены, а один – погиб.

Ранее вражеские телеграм-каналы писали, что в момент атаки на БДК находились 77 моряков.

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Кратко об уничтожении "Новочеркасска"