Россия может летом начать новое крупномасштабное наступление, – Financial Times

В западных медиа много говорят о том, что Россия может попытаться возобновить наступление на фронте. В частности, враг также может снова попытаться захватить крупные города.

Издание Financial Times пишет, что по оценке американских разведчиков цели российского президента Владимира Путина в Украине не изменились. Он все еще хочет завоевать всю страну и покорить украинцев.

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Перспективы прорыва

Издание, ссылаясь на украинских военных, пишет, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В то же время россияне могут попытаться захватить крупные города, например Харьков или повторить свою попытку захвата Киева.

Это объясняет, почему Россия продолжает наступательные операции на Востоке Украины по нескольким направлениям. В частности, вокруг Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлении.

Россияне уже несколько раз пытались возобновить наступление на нескольких направлениях, однако ни разу их попытки не увенчались успехом. Кроме этого, о новом наступлении на Харьков и Киев говорят уже не в первый раз.

Перспектива оперативного прорыва у обеих сторон невелика.

Украина меняет тактику и переходит в "активную оборону". Такая стратегия предполагает также поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами. Благодаря этому Украина сможет нарастить силы в этом году и подготовиться к 2025 году. Тогда контрнаступление будет иметь больше шансов.

Эту стратегию поддерживают и страны – партнеры. Таким образом, они смогут подготовить базу для помощи нашему государству. В частности, на таком подходе настаивают и США.

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