Нас реально бросали на Херсон, – боец ВСУ рассказал, как Сырский обманул россиян на Харьковщине

Российские СМИ начали распространять фейки о том, что оккупанты планируют новое наступление на севере Харьковской области. Однако это не больше, чем разговоры.

Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, российские захватчики действительно активно рассказывают, что готовятся к наступлению на Севере.

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Как отметил Сазонов, оккупанты также разгоняют информацию о подготовке школ для размещения дополнительного личного состава в Брянской области России. Кроме того, российские власти отчитываются о стягивании ресурсов в Курскую область – якобы для защиты границы.

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Военный ВСУ подчеркнул, что все это только для того, чтобы напустить тумана.

Мы следим за концентрацией сил и техники, за тем, куда везут пополнение, боекомплект, то есть, где собирается "кулак". А заявления в СМИ и такие рассказы – это больше для отвлечения внимания,

– отметил Сазонов.

Он добавил, что неясно, кого россияне пытаются ввести в заблуждение. Если таким образом оккупанты хотят обвести вокруг пальца ВСУ, то это невозможно. Ведь украинские военные верят собственной разведке, а не российским СМИ.

Сазонов предположил, что рассказы о подготовке к атаке в Харьковской области могут быть направлены, прежде всего, на российское население.

"Не выходит возле Бахмута – пока расскажем своим из телевизора о том, что разворачиваем наступление в Харьковской области. А может, и украинцы поверят, и мы потом ударим по Бахмуту", – предположил боец ВСУ.

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Сазонов отметил, что россияне попали именно в такую информационную ловушку в 2022 году.

Кирилл Сазонов Военный ВСУ Александр Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ – 24 Канал) очень хорошо поймал их на этой теме. Мы реально получили команду готовиться на Херсон, бросили туда все резервы. Нас сорвали, кого откуда. Мы все вышли к Херсону и готовились к его освобождению. А россияне готовились его защищать.

Однако, по словам военного, в то же время украинские защитники совершили успешный рейд в тыл врага в Харьковской области и начали молниеносно освобождать регион.

"Возможно, оккупанты пытаются повторить опыт Сырского. Однако мы не столь доверчивы. Мы видим, что они концентрируют силы на Востоке, а вовсе не на Севере", – подчеркнул Сазонов.

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