Россияне активизировали атаки в Донецкой области: какая главная цель врага

Государство-террорист планирует новое наступление на Украину в ближайшее время. Российские оккупанты стягивают серьезные силы для атаки на Восточном направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, то, что оккупанты планируют новое наступление, было ясно еще с середины декабря 2022 года.

Обратите внимание Наступление России уже началось, оккупанты действуют другим способом, – военный аналитик

Тогда противник начал концентрировать свои усилия на Сватовском направлении, постоянно перебрасывая из России технику на участок Старобельск – Сватово. Однако, как отметил военный эксперт, там особой активности не происходило. Были только встречные бои, а враг пытался удерживать свои позиции.

"Также силами вагнеровцев противник пытался поддержать определенный градус напряжения на Соледарском и Бахмутском направлениях. Благодаря этому российские регулярные подразделения закончили подготовку и сосредоточились на определенных направлениях", – отметил Грабский.

Оккупанты атакуют на Донецком и Луганском направлениях

В последнее время существенно усилилось противостояние на Бахмутском направлении. Как рассказал военный эксперт, там вагнеровцев в основном заменили российские регулярные части, которые сейчас совершают штурмовые действия на украинские оборонные позиции. Также противник пытался идти на штурм в районе Угледара, где получил достойный отпор от ВСУ.

По словам Грабского, сейчас россияне сосредоточили свои усилия на 2 направлениях – Донецком и Луганском.

На Донецком фронте уже идут активные боевые действия. Цель оккупантов – "приковать" там как можно больше украинских войск для того, чтобы не дать им возможности маневрировать,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что также противник начал активизироваться на Луганском направлении, в частности в районе Сватового, для того, чтобы нанести удар в Харьковской области.

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Россияне хотят оцепить украинские войска на Донбассе

Он предположил, что российские захватчики могут повернуть дальше на юг – на Изюм. Грабский считает, что россияне могут пытаться восстановить ситуацию, которая была по состоянию на сентябрь 2022 года, чтобы создать угрозу для Славянска и Краматорска.

Сергей Грабский Военный эксперт, полковник запаса ВСУ В общем, возможно, что встречными ударами от Угледара, Славянска и Изюма враг захочет окружить наши войска на Донбассе и таким образом достичь своей стратегической цели – захватить Донецкую область. Это то, на что противник может сейчас рассчитывать.

По словам полковника запаса ВСУ, все другие направления, в частности, Запорожское, россияне рассматривают как второстепенные.

У оккупантов не хватит сил на другие направления

Военный эксперт считает, что говорить о каких-то действиях врага на Харьковском, Киевском и других направлениях можно только в далекой перспективе.

Несмотря на то, что противник сейчас собрал от 350 до 500 тысяч военных, сил на другие направления у него не хватит. Поэтому враг вкладывает самую большую мощь именно на Донецкий и Луганский плацдармы. Насколько этот импульс ему удастся, сказать очень сложно,

– сказал Грабский.

Он добавил, что нельзя говорить точно, что новое наступление России начнется в ближайшие 10 дней.

"Никто этого не знает, потому что наши Силы обороны делают все возможное, чтобы наступление врага не произошло в определенные сроки", – отметил военный эксперт.

Он напомнил, что россияне уже не раз переносили сроки анонсированных наступательных операций, и это было результатом работы украинских военных.

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